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Жителя села Шипуново и его супругу в Алтайском крае осудили за хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, обвиняемые в период с июня по декабрь 2017 года, действуя совместно и согласованно, хранили и продавали односельчанам немаркированную алкогольную продукцию и табачные изделия.

В "ассортименте" семьи имелась продукция, произведенная за границей и приобретенная по низкой цене.

"В конце декабря 2017 года в ходе проведенных оперативных мероприятий незаконно хранимая алкогольная и табачная продукция на общую сумму более 290 тысяч рублей была изъята сотрудниками полиции по месту жительства обвиняемых. В ходе следствия и суда супруги не признали вину в содеянном, утверждая, что не осуществляли продажу немаркированного алкоголя и табачных изделий, а привозили указанное по просьбе своих знакомых", — добавляют в СКР.

В итоге суд признал мужчину и женщину виновными и приговорил их к полутора годам лишения свободы условно.