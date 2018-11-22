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Подробности массового ДТП, случившегося утром 22 ноября на трассе Барнаул — Новосибирск, сообщили в краевой ГИБДД.

В Госавтоинспекции уточняют, что участниками столкновения в Тальменском районе, на 169 километре Чуйского тракта, стали четыре транспортных средства.

"По предварительным данным, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Honda Saber, при движении со стороны города Новосибирска в направлении города Барнаула совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ 33022-03 под управлением водителя 1989 года рождения и автомобилем Mazda MPV под управлением водителя-женщины 1979 года рождения. После чего произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21093 под управлением водителя 1988 года рождения", — приводят обстоятельства инцидента в ГИБДД.

Медицинская помощь была оказана водителю Mazda и пассажиру автомобиля ВАЗ-21093. Госпитализация им не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.