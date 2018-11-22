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Жительница Барнаула сумела через суд добиться компенсации в 50 тысяч рублей за падение на остановке общественного транспорта.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в феврале прошлого года женщина поскользнулась, в результате падения получила закрытую черепно-мозговую травму, причинившую вред здоровью средней тяжести.

"В связи с указанной травмой истица проходила стационарное и амбулаторное лечение. Обязанность по содержанию территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования г. Барнаула, возложена на МБУ "Автодорстрой" путем доведения муниципального задания. В результате ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязанностей по содержанию территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования г. Барнаула, произошло падение истицы и получение ею травмы", — констатируют в правоохранительном ведомстве.

В итоге в пользу истицы с муниципального "Автодорстроя" была взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.