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Жительница Барнаула сумела через суд добиться компенсации в 50 тысяч рублей за падение на остановке общественного транспорта.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в феврале прошлого года женщина поскользнулась, в результате падения получила закрытую черепно-мозговую травму, причинившую вред здоровью средней тяжести.
"В связи с указанной травмой истица проходила стационарное и амбулаторное лечение. Обязанность по содержанию территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования г. Барнаула, возложена на МБУ "Автодорстрой" путем доведения муниципального задания. В результате ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязанностей по содержанию территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования г. Барнаула, произошло падение истицы и получение ею травмы", — констатируют в правоохранительном ведомстве.
В итоге в пользу истицы с муниципального "Автодорстроя" была взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.
Комментарии
А упала где нибудь в Нью-йорке, получила бы 5 млн. долларов. Пока в этой стране вред здоровью будут возмещать смешными суммами ничего не изменится
Хороший прецедент. Упала бы в 90-х, еще бандиты бы попинали. А в суде бы посмеялись, у них своих дел было полно, да и платили им почти как учителям, чуть больше, поэтому некоторые брали взятки куда больше, чем сейчас. И милиции платили копейки, говорили, дали пистолет, крутись.
Амик, отпишитесь еще раз по этой ситуации - когда женщина реально получит эти день в руки. Думаю, года через 3, если сильно упрется.