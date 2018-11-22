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Прикинувшиеся автобусом пешеходы во Владивостоке объяснили свое поведение

, ИА "Амител"
Так студенты хотели поднять вопрос передвижения горожан без авто

Фото: youtube.com

"Желтый автобус" из четырех человек, которые пытались пройти по закрытому для пешеходов мосту во Владивостоке, оказался арт-проектом студентов Дальневосточного федерального университета. Так они решили поднять вопрос передвижения горожан без машин, пишет РИА Новости.

Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как закрытый для пешеходов мост через бухту Золотой Рог пытаются пересечь четыре человека, надевшие на себя желтую коробку в форме автобуса. В МВД сообщили, что студенты не успели нарушить ПДД.

"Автобус" оказался акцией "Он сказал: "Приехали!", которую организовали учащиеся первой в РФ практикоориентированной магистратуры по направлению digital art (цифровое искусство), открытой в школе цифровой экономики Дальневосточного университета. Об этом говорится в Instagram-аккаунте магистратуры.

"В рамках последнего интенсива "Городская среда и партизанское искусство" арт-группа "4Ж", состоящая из студентов и студенток нашей магистратуры, прославилась на весь мир с желтым автобусом и акцией "Он сказал: "Приехали!", — говорится в сообщении. Подчеркивается, что акция подняла вопрос "пешеходизации" и инфраструктуры города для горожан без авто и вызвала активный оклик пользователей сети.

Также в университете добавили, что ролик обошел множество зарубежных и российских СМИ, набрав свыше 1 млн просмотров.

Студенты программы digital art презентуют и создают арт-инсталляции и digital-исследования, проектируют в медиа- и виртуальных средах, занимаются дополненной реальностью и визуализацией баз данных.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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