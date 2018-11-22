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Заморозка накопительной части пенсии будет продлена на 2021 год, но это не затронет права россиян, застрахованных в системе пенсионного страхования. Соответствующий законопроект хотят рассмотреть в Думе в финальном чтении 22 ноября, пишет "Парламентская газета".
"Учёт в 2021 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме на страховую пенсию не уменьшит пенсионные права застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования", — цитирует издание текст пояснительной записки. При этом данная мера позволит уменьшить трансферт из бюджета в ПФР на 609,1 миллиардов рублей.
В правительстве заявили, что на данный шаг было решено пойти "с учётом социально-экономической ситуации и в целях обеспечения бюджетной стабильности". Таким образом, "заморозка" накопительной части пенсии, которая должна была действовать с 2014 по 2020 год, продлится на еще один год.
"Третий год моратория на накопительную часть пенсии — это вынужденная и скорее техническая мера, которая, по сути, ничего не меняет. Весь тариф в этом случае аккумулируется на персональном счёте работника", — цитирует издание депутата Ольгу Баталину.
Комментарии
Все правильно делают. Пенсы должны жить в радости.
ага
"...нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием" (c)
но с другой стороны налоговые сборы растут в 33 раза быстрее экономики ))
понравилась формулировка про бюджетную стабильнось. Прелесть.
"...это техническая мера, которая, по сути, ничего не меняет..."
А чего там менять-то, ведь денег-то там тоже давно нет.
Такие большие зарплаты и пенсии у чиновников и госаппарата, а так же силовиков надо оплачивать...