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Заморозка накопительной части пенсии будет продлена на 2021 год, но это не затронет права россиян, застрахованных в системе пенсионного страхования. Соответствующий законопроект хотят рассмотреть в Думе в финальном чтении 22 ноября, пишет "Парламентская газета".

"Учёт в 2021 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме на страховую пенсию не уменьшит пенсионные права застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования", — цитирует издание текст пояснительной записки. При этом данная мера позволит уменьшить трансферт из бюджета в ПФР на 609,1 миллиардов рублей.

В правительстве заявили, что на данный шаг было решено пойти "с учётом социально-экономической ситуации и в целях обеспечения бюджетной стабильности". Таким образом, "заморозка" накопительной части пенсии, которая должна была действовать с 2014 по 2020 год, продлится на еще один год.

"Третий год моратория на накопительную часть пенсии — это вынужденная и скорее техническая мера, которая, по сути, ничего не меняет. Весь тариф в этом случае аккумулируется на персональном счёте работника", — цитирует издание депутата Ольгу Баталину.