Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

21 ноября Молодежный театр Алтая имени Валерия Золотухина отметил 60-летний юбилей. В этот день были вручены почетные награды сотрудникам театра. А зрителям был представлен новый спектакль по роману Татьяны Толстой "Кысь".

Кроме этого, пришедших на спектакль ждало театрализованное представление в фойе театра. Гостей встречали живой музыкой и предлагали оставить свои пожелания МТА на большом шаре. Также зрители могли примерить головные уборы героев спектаклей и сфотографироваться с актерами.

На втором этаже возле буфета все желающие могли попробовать "вдохновение", а человек-коробка дарил пожелания актеров зрителям на бумажных самолётиках.