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Водитель автобуса допустил наезд на девушку на автомойке в Барнауле и затем покинул место происшествия, сообщили в городской ГИБДД.

Инцидент произошел еще вечером 20 ноября на проспекте Космонавтов. Согласно предварительной информации, водитель автобуса наехал на девушку 1992 года рождения, сдавая назад.

Девушке была оказана медицинская помощь, не госпитализирована.

Позже выяснилось, что к инциденту причастен мужчина 1967 года рождения, который управлял автобусом Hyundai County.

По факту аварии проводится проверка.