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Водитель автобуса сбил девушку на автомойке в Барнауле и скрылся

, ИА "Амител"
Наезд был совершен, когда водитель сдавал назад

Фото: ctv.by

Водитель автобуса допустил наезд на девушку на автомойке в Барнауле и затем покинул место происшествия, сообщили в городской ГИБДД.

Инцидент произошел еще вечером 20 ноября на проспекте Космонавтов. Согласно предварительной информации, водитель автобуса наехал на девушку 1992 года рождения, сдавая назад.

Девушке была оказана медицинская помощь, не госпитализирована.

Позже выяснилось, что к инциденту причастен мужчина 1967 года рождения, который управлял автобусом Hyundai County.

По факту аварии проводится проверка.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.11.2018 14:30
гость

и скрылся

наверное трудно было найти

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