МТС открыл традиционную прямую линию связи с Дедом Морозом. Позвонить сказочному Деду с 22 ноября 2018 года по 15 января 2019 года могут жители любого региона России.

Чтобы услышать поздравление Деда Мороза, нужно набрать на телефоне номер 89139861111. Получить поздравления от настоящего Деда Мороза могут абоненты всех операторов. Стоимость звонка равна стоимости исходящего вызова по тарифному плану.

В прошлом году жители Сибири совершили три миллиона звонков Деду Морозу, пик поздравлений у главного Деда страны пришелся на период с 25 декабря 2017 года по 2 января 2018 года.