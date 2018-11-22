21 ноября 2018 года Барнаульский пивоваренный завод совместно с Алтайским государственным университетом торжественно открыли новую аудиторию. У студентов Международного института экономики, менеджмента и информационных систем появилось своё пространство, где, по задумкам устроителей, будут рождаться и воплощаться самые смелые научные и практические идеи.

Как поделился директор МИЭМИС Степан Межов, co-working (ко-воркинг) центр "100 креативных решений" — это первый шаг к созданию пространств, где можно придумывать и творить.

По мнению директора по стратегическому развитию БПЗ Александра Локтева, в этой аудитории созданы все условия для открытий. В дальнейшем здесь будут проходить семинары и мастер-классы, а также встречи с интересными людьми, которые поделятся со студентами историями своего успеха в бизнесе. Опираясь на опыт обучения в Алтайском государственном университете, а также в университете в Южной Корее, Александр Сергеевич рассказал о важности команды и "мозговых штурмов" для продвижения и открытия новых горизонтов в бизнесе.

Как отметил генеральный директор пивоваренного завода Алексей Рыбников, предприятиям Алтайского края постоянно необходимы молодые и инициативные специалисты, которых нужно замечать и приглашать к сотрудничеству уже со второго-третьего курса обучения.

"Двадцать лет назад на площадке БПЗ создали научную лабораторию, в которой работали несколько студентов вуза, так что идея создания такого пространства, можно сказать, сложилась исторически, — поделился Алексей Анатольевич. - Они потом трудоустроились на завод и работают до сих пор, в их числе – ваш покорный слуга. Идея научной лаборатории в те годы – это был отличный опыт в плане подготовки специалистов с самых ранних курсов. Поэтому, опираясь на свой опыт, скажу с уверенностью, что здесь будут рождаться хорошие, применимые на практике проекты".

Традиционной красной ленточки на открытии не было — вместо неё в торжественной атмосфере Алексей Рыбников, Александр Локтев и Степан Межов перерезали зелёные ленточки с яблоками, собрали их в корзину и передали студентам как символ "большого урожая идей", который они соберут, работая в этом co-working пространстве, где самые безумные идеи будут воплощаться чаще, чем стандартные решения.