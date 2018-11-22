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Избирательные комиссии разрешат голосовать россиянам, которые находятся под домашним арестом. Законопроект Дума собирается рассмотреть в заключительном чтении 22 ноября, пишет "Парламентская газета".
Авторами документа являются депутаты Заксобрания Ульяновской области.
"Запрет на выход за пределы жилого помещения, предусмотренный решением суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, по существу ограничивает активное избирательное право соответствующей категории избирателей, участников референдума", — цитирует издание текст пояснительной записки.
Напомним, сейчас закон содержит исчерпывающий перечень случаев, при которых участковые комиссии обязаны обеспечить гражданам возможность участия в голосовании вне помещения для этого. В частности, это делается в том случае, если человек не может самостоятельно прибыть на избирательный участок по состоянию здоровья или находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Домашний арест с запретом на выход за пределы жилья пока в перечень таких оснований не включен.
Комментарии
Забота о правах правонарушителей просто нелепа
Это депутаты о себе и о своем окружении заботятся. Каста же.
Если человек преступил закон он должен быть поражён в правах .