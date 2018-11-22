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Десятки единиц спецтехники работают на федеральных трассах Алтайского края 22 ноября, сообщили в пресс-службе Упрдор "Алтай".

"На федеральных дорогах Алтайского края работает 60 единиц техники. Для обеспечения безопасного проезда по федеральным трассам Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае дорожники проводят превентивную обработку покрытия", — отмечают в ведомстве.

Начальник отдела эксплуатации Упрдор "Алтай" Алексей Паршин, говоря о работе техники на трассах, отметил: "В таких погодных условиях нужна превентивная обработка противогололедными материалами. Если этого не делать, растаявший на покрытии снег при снижении температуры и интенсивности движения, например, в ночное время, приведет к образованию зимней скользкости, что представляет опасность для автомобилистов".

Телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59.