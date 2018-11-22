Фото: psm7.com
Пара из Иркутской области обманула банкомат Сбербанка купюрами "Банка приколов". Благодаря этому им удалось получить порядка 430 тысяч рублей, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Усть-Илимского городского суда.
В марте молодой человек и девушка купили пятитысячную банкноту "Банка приколов" и попытались внести деньги на счет карты через банкомат. Устройство в результате зачислило данную сумму на счет.
В течение нескольких дней подсудимые в разных магазинах города и района покупали аналогичные купюры разного номинала, зачисляя их через неисправный банкомат на личный счет. В результате на карту подсудимой были зачислены 428,5 тысячи рублей.
Молодые люди, один из которых на тот момент еще был несовершеннолетним, снимали полученные данным способом деньги и покупали телефоны, технику и украшения. Оба полностью признали вину и способствовали раскрытию дела. В итоге суд назначил им два года лишения свободы условно, обязав возместить ущерб Сбербанку.
Комментарии
Сбербанк и есть "банк приколов", так что все нормально.
2 юных анаэнцефала...
Красиво жить не запретишь. Решили "пошиковать", а в итоге по 2 года условки каждому. Молодежь 21 века.. Ужас, конечно. Видимо ими двигало только желание вырасти в глазах своих сверстников,и выпендриться перед ними за счёт дорогой одежды, гаджетов и всего прочего. А отличаться от них надо умом и сообразительностью. С этими товарищами всё ясно. Хочется верить, что этот жизненный урок они запомнят до конца жизни и сделают правильные выводы.
Очередная утка !!! с банком приколов это не пройдет.
А как же думать? Не не надо, спрячемся в кустах )))