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Пара из Иркутской области обманула банкомат Сбербанка купюрами "Банка приколов". Благодаря этому им удалось получить порядка 430 тысяч рублей, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Усть-Илимского городского суда.

В марте молодой человек и девушка купили пятитысячную банкноту "Банка приколов" и попытались внести деньги на счет карты через банкомат. Устройство в результате зачислило данную сумму на счет.

В течение нескольких дней подсудимые в разных магазинах города и района покупали аналогичные купюры разного номинала, зачисляя их через неисправный банкомат на личный счет. В результате на карту подсудимой были зачислены 428,5 тысячи рублей.

Молодые люди, один из которых на тот момент еще был несовершеннолетним, снимали полученные данным способом деньги и покупали телефоны, технику и украшения. Оба полностью признали вину и способствовали раскрытию дела. В итоге суд назначил им два года лишения свободы условно, обязав возместить ущерб Сбербанку.