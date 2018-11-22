Новый год — это время чудес, сказочного настроения и исполнения желаний. Многие верят, что под конец года сбываются все самые заветные и сокровенные мечты. И это действительно так, главное — верить в чудо!

Такой шанс жителям Барнаула дарит редакция Amic.ru и строительная компания ООО "Адалин-Строй". Любой верящий в чудо житель Барнаула может написать к нам в редакцию письмо Деду Морозу и рассказать в нем о своих мечтах. Дедушка обещает исполнить три желания! Написать нам может не только ребенок, но и взрослый.

Присылайте свои письма на почту konkurs@amitel.ru с пометкой "Письмо Деду Морозу". Письма принимаются до 16 декабря. Только в письме необходимо объяснить, почему мы должны исполнить именно ваше желание.