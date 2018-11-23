В программе курсов много уникальной информации. Эксперты "Жилфонда" поделятся своими авторскими методиками успешных продаж недвижимости.

Темы курсов:

Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка — новостройки, вторичное жильё, загородная недвижимость, земельные участки.

Технология покупки недвижимости. Эффективный подбор варианта, преимущества для клиентов "Жилфонда".

Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.

Как быстро и дорого продать недвижимость? Маркетинг объекта недвижимости.

Юридические основы проведения сделок.

Как зарабатывать на рынке недвижимости?

Записаться на курс сегодня можно совершенно бесплатно. Авторы курса — профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка. По итогам курсов будет выдан сертификат. Более того, пройдя курс "Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней", лучшие выпускники смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Добиться успеха в "Жилфонде" — реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста.

В связи с открытием пятого офиса в Барнауле компании нужны новые грамотные специалисты.

Обучение проводится бесплатно.

Место проведения курсов: ул. Малахова, 119.

Продолжительность обучения: 5 дней.

Начало занятий: 26 ноября 2018 года.

Время проведения: с 17:00 до 20:00.

Звоните по телефону 8 (3852) 20-14-14

Количество мест ограничено.

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Агентство недвижимости "Жилфонд"

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О компании: "Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлтерскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 67 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более 1 100 сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлтеров, Новосибирской ассоциации риэлтеров и Союза риэлтеров Барнаула и Алтайского края. Агентство недвижимости года – 2018, по результатам конкурса "Народная премия НГС". Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". Топ-партнёр Сбербанка по итогам 2017 года. Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.