Фото: vk.com/barneos22
Эвакуацию граждан из здания № 17а по улице Шумакова предприняли в Барнауле днем в четверг, 22 ноября, в связи с обнаружением подозрительного предмета.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, находка была сделана на цокольном этаже: обнаружен неизвестный предмет.
На место прибыли кинологи, правоохранители, медики.
В ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru подтвердили, что в полицию действительно поступало сообщение об обнаружении подозрительного предмета. В этой связи были выполнены все необходимые мероприятия. Никакой опасности находка не представляла.
Комментарии
Уборщица нашла артефакт.
Фу, какая гадость!- подумала она.