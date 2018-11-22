Фото: vk.com/barneos22

Эвакуацию граждан из здания № 17а по улице Шумакова предприняли в Барнауле днем в четверг, 22 ноября, в связи с обнаружением подозрительного предмета.

Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, находка была сделана на цокольном этаже: обнаружен неизвестный предмет.

На место прибыли кинологи, правоохранители, медики.

В ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru подтвердили, что в полицию действительно поступало сообщение об обнаружении подозрительного предмета. В этой связи были выполнены все необходимые мероприятия. Никакой опасности находка не представляла.