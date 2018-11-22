Фото: http://v-kurse.ru

В ГИБДД собираются приравнять эффект от употребления некоторых лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению. Об этом пишет RT.

В данный момент законодательный пробел в КоАП не позволяет вынести положительное заключение об опьянении водителям, которые употребляют такие препараты, как фенобарбитал или димедрол. При этом, садясь за руль, они нарушают инструкцию к лекарствам.

Начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков отмечает, что в акте медосвидетельствования указываются лишь название и концентрация лекарства, которые найдены по итогам химико-токсикологических исследований.

"В пункте 2.7 ПДД у нас есть запись, что запрещается управлять транспортным средством в том числе под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. Но в ст. 12.8 КоАП, которая регламентирует ответственность за нетрезвое вождение, об этих препаратах ничего не говорится. Мы предлагаем восполнить этот пробел", — заявил он.

Сообщается, что список запрещенных для водителей лекарств и их пороговые значения в МВД разработают совместно с Минздравом.