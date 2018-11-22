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Следственный комитет начал проверку в связи с уходом из дома 15-летней девочки из села Долганка Крутихинского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, местонахождение подростка не известно со 2 ноября.

"По данным следствия, несовершеннолетняя выходит на связь, может находиться в другом регионе. Ранее она неоднократно уходила из дома", — добавляют в СКР.

В данный момент следователи выясняют причины ухода девочки и устанавливают ее местонахождение.

Приметы: рост 187 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые волнистые, глаза голубые.

Одежда: черная куртка с капюшоном, светло-синие джинсы.

Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, следует обращаться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-38, 29-80-02 или 02.