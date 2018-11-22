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Цены на авиабилеты в новогодние праздники для россиян выросли на 18% за границу и на 28% — по стране. Турпутевки на январские каникулы подорожали уже минимум на 15%, а в следующем году туры будут стоить уже на 20% дороже. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

"За год в целом стоимость в рублях выросла на 15-18%", — заявила она.

Отмечается, что из-за девальвации рубля за год отдых стал дороже для жителей РФ на 13%, сообщает советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин. "Если заложить еще около 2% на конвертацию, то смело можно говорить об увеличении ценника на 15%", — приводит издание его слова.

По словам игроков турбизнеса, в условиях нестабильного курса рубля по отношению к доллару и евро, россияне стараются оплатить путевки заранее.

При этом ситуация с чартерными и регулярными рейсами разнится.

Поскольку многие туроператоры оплатили путевки по акциям раннего бронирования, то итоговый чек по ним для пакетных туристов ниже, по сравнению с регулярными маршрутами. На последних цены стали больше в связи с ослаблением рубля и ростом стоимости топлива.

"Авиакомпании фиксируют большие выпадающие доходы по топливу, а так как цены на него не стабилизируются, то, скорее всего, ценник будет скорректирован на 20%", — подчеркнул Горин.

Подчеркивается, что если по топливу не произойдет корректировки в меньшую сторону, то и пакетные туры подорожают примерно на 10-15% с 2019 года.

По последним данным Росавиации, стоимость авиационного керосина в аэропортах РФ выросла почти на 15%. Если в августе текущего года речь шла о 51,5 тысячи рублей за тонну, то в аналогичный период 2017 года — 43,9 тысячи рублей за тонну.

"Средний чек при ранних бронированиях авиаперелетов по России туда-обратно на период новогодних праздников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос с 7 970 до 10 236 рублей", — цитирует издание данные, приведенные в Biletix.

Таким образом, цены на перелеты по РФ, отмечают в компании, выросли на 28%, а за границу на 18% — с 21 934 до 25 936 рублей.

При этом если говорить о тех, кто предпочел заранее приобрести билеты на январские каникулы самостоятельно, то на этапе ранних бронирований речь идет о снижении спроса на 13%, заметили в Biletix.

Также туроператоры по сравнению с 2017 годом наблюдают увеличение глубины продаж, в среднем на 1-2 месяца. "Еще в сентябре по многим направлениям глубина бронирования уже достигала марта 2019 года. Влияние оказали колебания курсов валют — клиенты, ожидая дальнейшей девальвации курса рубля стремились заранее спланировать отдых на зимний сезон и новогодние праздники", — рассказали в компании "Библио-Глобус".

Отмечается, что лидером среди заграничных направлений остаются курорты Таиланда. Неделя в трехзвездочном отеле, включая авиаперелет, трансфер может обойтись в 64 800 рублей на человека.

Кроме этого, у россиян спросом на Новый год пользуются курорты Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама, Индии, а также Доминиканской республики и Турции.

По словам Горина, по первым интерес увеличился в течение года на 10-15%, то по Турции — на 25%. По российским направлениям рост спроса равен 5-7%.

По совокупному спросу по всем направлениям Россия заняла второе место, уточнила Ломидзе.

"Безусловно, Краснодарский край лидирует. Затем на новогодние праздники по количеству путевок идет Москва, далее – Санкт-Петербург. Также вошли в пятерку предпочтений россиян Казань, Великий Устюг", — цитирует издание ее слова.

Уточняется, что средний чек за тур по РФ на новогодние даты длительностью 7 ночей, включая авиаперелет, трансфер и размещение в трехзвездочном отеле составляет 32 500 рублей на человека.