Фото: 22.mchs.gov.ru

Смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и ГАЗ-31029 "Волга" произошло утром 22 ноября на федеральной трассе Р-256 в Алтайском крае, сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД.

По предварительной информации, трагедия случилась около 9 часов утра на 238 километре трассы в Косихинском районе. Известно, что водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Lexus, при обгоне не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-31029, за рулем которого находился мужчина 1961 года рождения.

От полученных травм скончалась в медицинском учреждении пассажирка "Волги" 1959 года рождения. Также были госпитализированы еще двое пассажиров отечественного автомобиля 1949 и 1954 годов рождения.

Кроме того, в больницу доставлен пассажир автомобиля Lexus 1966 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка.

Отметим и то, что на ликвидации последствий аварии работали спасатели. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего было задействовано 14 человек и шесть единиц техники, от МЧС — 2 человека и одна единица техники.