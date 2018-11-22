Фото: 22.mchs.gov.ru
Смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и ГАЗ-31029 "Волга" произошло утром 22 ноября на федеральной трассе Р-256 в Алтайском крае, сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД.
По предварительной информации, трагедия случилась около 9 часов утра на 238 километре трассы в Косихинском районе. Известно, что водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Lexus, при обгоне не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-31029, за рулем которого находился мужчина 1961 года рождения.
От полученных травм скончалась в медицинском учреждении пассажирка "Волги" 1959 года рождения. Также были госпитализированы еще двое пассажиров отечественного автомобиля 1949 и 1954 годов рождения.
Кроме того, в больницу доставлен пассажир автомобиля Lexus 1966 года рождения.
По факту ДТП проводится проверка.
Отметим и то, что на ликвидации последствий аварии работали спасатели. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего было задействовано 14 человек и шесть единиц техники, от МЧС — 2 человека и одна единица техники.
Комментарии
управляя автомобилем Lexux, при обгоне не справился с управлением, выехал на встречную полосу
На Lexuxах они часто на встречку выскакивают, они же на Lexuxах. Конечно завидно, если Lexux не насосан. а честно заработан