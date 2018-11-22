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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков номинирован на "Национальную спортивную премию" и претендует на звание "Гордость России".

Как сообщает "Алтайский спорт", Министерство спорта России объявило о старте народного голосования за лауреатов национальной премии в области физической культуры и спорта 2018 года. Победители определяются в 11 номинациях и 18 категориях.

Сергей Шубенков претендует на победу в номинации "Гордость России" в категории "Лучший спортсмен". Компанию ему в данном случае составляют хоккеист Павел Дацюк и лыжник Александр Большунов.

Напомним, что в этом сезоне Сергей Шубенков стал обладателем Континентального Кубка IAAF, победителем международных соревнований "Бриллиантовая лига", взял серебро на Чемпионате Европы, установил рекорд России в беге на 110 метров с барьерами.

Он является единственным спринтером в истории советской и российской мужской легкой атлетики, завоевавшим медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров (2013 год — бронза, 2015 год — золото, 2017 год — серебро).

Кроме того, в номинации "Лучший объект спорта" от Барнаула представлен ледовый дворец спорта Карандин-Арена "Динамо".

Победителей всероссийского конкурса объявят на торжественной церемонии, которая состоится 4 декабря в Москве.

Голосование проводится на официальном сайте Минспорта РФ в разделе "Конкурсы" в подразделе "Национальная спортивная премия". Зайти на эту страницу и проголосовать можно по ссылке.