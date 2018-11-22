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Гордость России: Шубенков претендует на "Национальную спортивную премию"

, ИА "Амител"
Народное голосование проводится на официальном сайте Минспорта России

Фото: img.anews.com

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков номинирован на "Национальную спортивную премию" и претендует на звание "Гордость России".

Как сообщает "Алтайский спорт", Министерство спорта России объявило о старте народного голосования за лауреатов национальной премии в области физической культуры и спорта 2018 года. Победители определяются в 11 номинациях и 18 категориях.

Сергей Шубенков претендует на победу в номинации "Гордость России" в категории "Лучший спортсмен". Компанию ему в данном случае составляют хоккеист Павел Дацюк и лыжник Александр Большунов.

Напомним, что в этом сезоне Сергей Шубенков стал обладателем Континентального Кубка IAAF, победителем международных соревнований "Бриллиантовая лига", взял серебро на Чемпионате Европы, установил рекорд России в беге на 110 метров с барьерами.

Он является единственным спринтером в истории советской и российской мужской легкой атлетики, завоевавшим медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров (2013 год — бронза, 2015 год — золото, 2017 год — серебро).

Кроме того, в номинации "Лучший объект спорта" от Барнаула представлен ледовый дворец спорта Карандин-Арена "Динамо".

Победителей всероссийского конкурса объявят на торжественной церемонии, которая состоится 4 декабря в Москве.

Голосование проводится на официальном сайте Минспорта РФ в разделе "Конкурсы" в подразделе "Национальная спортивная премия". Зайти на эту страницу и проголосовать можно по ссылке.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.11.2018 15:09
Я

гордость Амика.

0  0
22.11.2018 15:19
Гость

Это точно

0  0
22.11.2018 15:23
- гость -

за спортсменов нейтралии не голосую

0  0
22.11.2018 15:30
- гость -

Шубенков? Это тот самый, который под белым флагом выступает???

0  0
22.11.2018 15:38
- гость -

Да...тот самый, который благодаря бездарной политике государства вынужден выступать под белым флагом

0  0
22.11.2018 15:40
- гость -

Да...тот самый, который благодаря бездарной политике государства вынужден выступать под белым флагом
Не надо тут про вынужден, пусть выступает там где дают выступать под Российским флагом. От того, что он выступает под белым флагом он лишь тешит свое эго, а настоящий патриот никогда не стал бы выступать под белой тряпкой!

0  0
22.11.2018 15:42
- гость -

Почему Шубенков выступал под нейтральным флагом?Это вопрос к чинушам от спорта.С какой стати абсолютно чистого спортсмена отстраняют от соревнований?Просто продажное чиновничье гнильё заседает в международных спорторганизациях.

0  0
22.11.2018 15:47
- гость -

Единственное, в чем согласен, не должен он участвовать в подобном опросе. Пусть министерство спорта не примазывается к успехам. А то условий никаких не предоставляют для тренировок, а потом орут со всех экранов какая эта великая победа для страны и раздают направо и налево квартиры и мерсы

0  0
22.11.2018 15:49
69

Это тот самый, который зарабатывая в валюте как нейтральный спортсмен, жалуется на власть, которая не может оплатить ему новую дорожку для тренировок?

0  0
22.11.2018 15:55
- гость -

Это тот самый, который зарабатывая в валюте как нейтральный спортсмен, жалуется на власть, которая не может оплатить ему новую дорожку для тренировок?

А надо делать как майор Исинбаева - говорить что она не может тренироваться в России, жить в Волгограде ей противно, люди угрюмые, уезжаю жить и работать в Монако, при этом облизывать Вову и говорить что у нас все прекрасно (сама себе противоречит) получает опять же все ништяки от страны, и как многие считают, не за горами место в Думе.

Как её охарактеризовать тогда? ПУТриоткой?

0  0
22.11.2018 16:04
- гость -

22.11.2018 15:55
- гость -
не говори... аж брррр какая мерзость.
п.с. гордости не испытываю. испытываю постоянные трудности, лишения, сокращения и прочие прелести нашей жизни.

0  0
22.11.2018 16:12
Жоржик

Нет уважения к нему никакого.

0  0
22.11.2018 16:18
Кристи

Фу народ, какой позор.....как вы можете политические проблемы вешать на спортсмена?! шУБЕНКОВ - умница И мировая ЗНАМЕНИТОСТЬТ, НО ВАМ, ПОЧЕМУ ТО, ОТ ЭТОГО ТОШНО! МОЖЕТ ЗАВИДНО?!

Это подвиг, когда он остается в Барнауле, выбивает финансирование для ремонта спортзала.....вы почему такие ТУ....то?!

ЕГО звали в ТЕПЛИЧНЫЕ условия и на гонорары приличные зарубеж, НО ОН С НАМИ! он в РОССИИ!

УМНИЦА!

А все кто против, землячки, вы смешны. патриоты, блин, что вы туда вкладываете?! с белым флагом выступали все почти наши спортсмены, это их право и жизнь. они тем самы наоборот тем самым доказали, что как нас не "ГОНИ", мы - ЛУЧШИЕ и первые.

Ума не хватает понять такой простой истины?! идите, патриоты вы этакие, в библиотеки, развивайтесь

0  0
22.11.2018 16:25
- гость -

Не слушай их, Шуба, у них даже пенсии отняли! Их мнение - ничто!

0  0
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