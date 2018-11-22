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Рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов), которого задержали накануне в Краснодаре, обвиняют по трем административным статьям. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на "Интерфакс" и адвоката исполнителя Алексея Аванесяна.

Уточняется, что Хаски обвиняют по статьям "незаконная организация массового пребывания граждан в общественных местах", "мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти" и "отказ пройти медицинское освидетельствование".

Аванесян отметил, что максимальное наказание по каждому из правонарушений может составлять до 15 суток ареста. Суд над рэпером пройдет в четверг, 22 ноября.

Издание напоминает, что 20 ноября правоохранители ворвались в клуб в Ростове-на-Дону, где проходил концерт Хаски, и остановили его. На следующий день концерт в Краснодаре был отменен по требованию прокуратуры, но рэпер все равно выступил — на улице, стоя на крыше авто. Кроме этого, отменен концерт Хаски в Волгограде, запланированный на 23 ноября.