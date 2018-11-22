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Около двух третей россиян возложили ответственность за проблемы в стране на президента Владимира Путина. Об этом гласят итоги опроса "Левада-Центра", пишут "Ведомости".

Уточняется, что доля россиян, винящих во всем Путина, в данный момент составляет 61%. Это максимум за все время исследований. Еще 22% полагают, что на Путине лежит ответственность за события в стране "в некоторой мере".

Год назад о полной ответственности лидера страны говорили 55% опрошенных граждан, еще 21% называли ответственность главы государства частичной. В марте 2014 года доля таких людей составляла 82%, но из них о полной ответственности Путина говорили всего 52%.

Отмечается, что текущий рост недовольства можно объяснить общим ухудшением ситуации в России в совокупности с пенсионной реформой. На этом фоне электоральный рейтинг Путина за год снизился с 66% до 56%.