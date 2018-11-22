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Около двух третей россиян возложили ответственность за проблемы в стране на президента Владимира Путина. Об этом гласят итоги опроса "Левада-Центра", пишут "Ведомости".
Уточняется, что доля россиян, винящих во всем Путина, в данный момент составляет 61%. Это максимум за все время исследований. Еще 22% полагают, что на Путине лежит ответственность за события в стране "в некоторой мере".
Год назад о полной ответственности лидера страны говорили 55% опрошенных граждан, еще 21% называли ответственность главы государства частичной. В марте 2014 года доля таких людей составляла 82%, но из них о полной ответственности Путина говорили всего 52%.
Отмечается, что текущий рост недовольства можно объяснить общим ухудшением ситуации в России в совокупности с пенсионной реформой. На этом фоне электоральный рейтинг Путина за год снизился с 66% до 56%.
Комментарии
Хоть раз бы поучаствовать в их опросах или хотя бы увидеть реального живого человека, кто принимал в них участие... А пока все эти всероссийские опросы общественно мнения не больше чем миф...
22.11.2018 15:44
Гость
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это не мы, это всё он, Царь! )))
а что.. удобно..
Холодильник побеждает
Год назад о полной ответственности лидера страны говорили 55% опрошенных граждан
Так откуда тогда 76% поддержки или у нас в стране очень много мазахистов???
интересная тенденция наблюдается,слушая федеральные каналы они все как один с пеной у рта кричат,Путин хороший,Путин хороший,это чиновники виноваты??? А кто так сказать давал добро и поставил на эти посты чиновников с чего согласия???взять к примеру Карлина,нищий край,самые низкие зарплаты,отток специалистов и просто населения из края,а тем не менее Путин похвалил его,народу Алтайского края конечно не понять за что похвалил президент Карлина,но Карлин был доволен.Не может процветать предприятие с хорошим директором и плохими исполнителями,поставленные на должности благодаря личному знакомству с директором,как в нашем Правительстве.И еще доля россиян винящих Путина,вы же сами,большая половина его и выбрали,все говорят стало хуже,все труднее,но с пьяной настойчивостью голосуете за него.
Уточняется, что доля россиян, винящих во всем Путина, в данный момент составляет 61%. Это максимум за все время исследований. Еще 22% полагают, что на Путине лежит ответственность за события в стране "в некоторой мере".Получается 83% (недовольных его правлением сейчас) а это больше чем 76,6% (довольных его правлением на выборах).Наверное те идиоты которые голосовали за этого дьявола-шайтана 76,6% наконец то поняли что от ОПГ-Озеро ничего хорошего не светит простому народу но только поздно проснулись вы уважаемые теперь он типа законно избранный и просто так его теперь не уберёшь.Он же со своими друганами (Сечин, Миллер,Ротенберги,Усмановы и пр.) как опухоль на теле народа как рак (злокачественная опухоль)или как больной-гнилой зуб который не поддаётся лечению их удалять надо вот только теперь придётся хирургическим путём.А какие прорывы он произвёл?????.считай лишил Россиян пенсий (мало кто доживёт до 65 лет,находясь постоянно в стрессовой обстановки как у нас в стране) только и ждём что такого подлого они ещё придумают то тарифы жкх то цены на всё повышаются и пр.накопительные пенсии опять заморозили до 2021 года (а вы типа копите только нихрена не накопите).В нормальной стране при таком отрицательном рейтинге 83% недовольных президент должен сам досрочно сложить с себя полномочия и произвести досрочные выборы (сам он конечно не может в них участвовать так как не оправдал доверия народа).