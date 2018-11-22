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Эвакуацию людей провели на территории бывшего военного городка в Бийске из-за обнаружения подозрительного пакета.

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, в дежурную часть поступила информация о том, что при проведении ремонтных работ на территории бывшего военного городка в Бийске обнаружен пакет с предметами, похожими на практические патроны.

"Все ремонтные работы были немедленно прекращены. На место обнаружения незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН (г. Бийск) Управления Росгвардии по Алтайскому краю. После того, как люди были эвакуированы на безопасное расстояние, росгвардейцы обследовали опасную находку и установили, что обнаруженные патроны калибра 7,62 мм опасности не представляют. Все боеприпасы со следами ржавчины и не содержат взрывчатых веществ", — уточняют в силовом ведомстве.

Найденный арсенал был изъят в полном объеме. В настоящее время по данному факту проводится проверка.