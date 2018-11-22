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Работы по замене освещения на Новом мосту через реку Обь в Барнауле полностью завершены, сообщили в региональном Минстройтрансе.

Рассказывая о выполненных мероприятиях, призванных обеспечить безопасность дорожного движения, начальник Центрального ДСУ Алексей Адам отметил, что технические характеристики новых светильников позволяют значительно усовершенствовать систему освещения, обеспечив при этом наиболее комфортные условия для автолюбителей.

"Раньше, проезжая, к примеру, по Новому мосту, на освещаемых участках водитель видел темные пятна, теперь это сплошной световой коридор", — подчеркнул он.

В Минстройтрансе уточняют, что всего установлено 46 новых фонарей. Кроме того, до конца ноября еще 60 новых светильников появятся вдоль проспекта Красноармейского от улицы Аванесова до улицы Ползунова.

Работы, общая стоимость которых составила 1,4 миллиона рублей, профинансированы из краевого бюджета.

Примечательно, что в работе использовались прожекторы, произведенные в нашем городе. Важно и то, что их энергопотребление является низким, а это позволит обеспечить экономию в затратах по обслуживанию объекта.

"Гарантия на обновленные фонари от производителя составляет пять лет. Благодаря специальной конструкции светильник обладает высокой виброустойчивостью, не содержит ртути и других вредных веществ, а также является электро- и пожаробезопасным", — резюмируют в региональном министерстве.