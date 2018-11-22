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Работы по замене освещения на Новом мосту через реку Обь в Барнауле полностью завершены, сообщили в региональном Минстройтрансе.
Рассказывая о выполненных мероприятиях, призванных обеспечить безопасность дорожного движения, начальник Центрального ДСУ Алексей Адам отметил, что технические характеристики новых светильников позволяют значительно усовершенствовать систему освещения, обеспечив при этом наиболее комфортные условия для автолюбителей.
"Раньше, проезжая, к примеру, по Новому мосту, на освещаемых участках водитель видел темные пятна, теперь это сплошной световой коридор", — подчеркнул он.
В Минстройтрансе уточняют, что всего установлено 46 новых фонарей. Кроме того, до конца ноября еще 60 новых светильников появятся вдоль проспекта Красноармейского от улицы Аванесова до улицы Ползунова.
Работы, общая стоимость которых составила 1,4 миллиона рублей, профинансированы из краевого бюджета.
Примечательно, что в работе использовались прожекторы, произведенные в нашем городе. Важно и то, что их энергопотребление является низким, а это позволит обеспечить экономию в затратах по обслуживанию объекта.
"Гарантия на обновленные фонари от производителя составляет пять лет. Благодаря специальной конструкции светильник обладает высокой виброустойчивостью, не содержит ртути и других вредных веществ, а также является электро- и пожаробезопасным", — резюмируют в региональном министерстве.
Комментарии
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Там и до этого стояли светодиодные , ( не содержит ртути и других вредных веществ, а также является электро- и пожаробезопасным). Изначально закупил говна, так и живем. Меняем светодиод на светодиод.
Ха, гордость у них за барнаульские светильники. Светодиоды там что ли барнаульские? Дешевые светодиоды с хорошей такой световой деградацией.
Пусть еще потом опубликуют данные, во сколько обойдется поддержание работоспособности, и сколько светильников и блоков питания (драйверов) будет заменено. Пока что то что я видел и с чем сталкивался - сплошной развод на деньги и головная боль. Поставили в торговый зал (по рекомендации продавана!) 9 светодиодных светильников, каждый сдержит один драйвер. За два года заменили по гарантии штук 15 драйверов (в некоторых по 2-3 раза!), потом модернизировали, поставили по 2 драйвера на каждый светильник, гореть стали реже, но все равно, штук 8 драйверов в модернизированных светильниках уже успели заменить.
Переходим потихоньку на светильники другого производителя, подороже.
Головная боль одна и деньги на ветер.