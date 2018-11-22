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Минздрав РФ поддерживает инициативу обязать крупные компании оплачивать своим сотрудникам фитнес, но экономическую обоснованность данной меры еще нужно проанализировать. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на замглавы ведомства Олега Салагая.

Ранее депутат ГД Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил главе Минздрава Веронике Скворцовой обязать крупные компании оплачивать занятия спортом и физкультурой своим сотрудникам.

В ответе на запрос депутата Салагай отметил, что занятия фитнесом являются доказанным элементом профилактики неинфекционных заболеваний. "Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру", — написал он.

Замминистра подчеркнул, что ведомство инициативу поддерживает.

При этом он отметил, что "эффективность и экономическая обоснованность данной меры должны быть детально проанализированы и описаны в пояснительных документах к законопроекту".