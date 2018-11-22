Фото: dolmedia.ru

Госдума приняла закон кабмина о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что ПФР будет обязан учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что они полностью идут на финансирование страховой пенсии.

Глава комитета ГД Ярослав Нилов ранее отмечал, что документ касается лишь тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии. Он отмечал, что очередная заморозка является лишь оттягиванием решения проблемы.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование своих пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.

В минувшем году заморозка пенсионных накоплений была продлена до 2020 года.