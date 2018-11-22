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Ожидаемый рост цен на отдых за рубежом, конечно, затронет и туристов из Алтайского края, но вряд ли серьезно скажется на турпотоке за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на авиабилеты в новогодние праздники для россиян выросли на 18% за границу и на 28% — по стране. Не исключается, что в будущем году отдых для граждан РФ может подорожать в целом примерно на 20%.

Комментируя ситуацию порталу Amic.ru, представитель компании "ГЛЭМ-ТУР", фирменный офис продаж федерального туроператора "ПЕГАС-ТУРИСТИК", член правления Алтайской Региональной Ассоциации Туризма Ольга Ришко отметила, что туристическая отрасль не стоит отдельно от других отраслей экономики, где в связи с подорожанием топлива и изменением курса валют подорожали услуги и товары.

"Поэтому, конечно, рост стоимости туристических путевок на этом фоне был предсказуем. Но у крупных туроператоров в этом году складывается такая тенденция, прежде чем ставить рейс в какую-нибудь страну, они обязательно выстраивают ценовую политику в зависимости от уровня жизни региона. И поэтому в этом году с вылетом из Барнаула Турция, например, практически весь сезон стоила дешевле, чем с вылетом из Новосибирска. Традиционно январские каникулы всегда стоят значительно дороже, потому что это период огромного спроса. Отели поднимают цены, как правило, на 30-40%. Но на Новый год, как правило, отдыхают клиенты среднего класса и выше, и они готовы платить выше за каникулярное удобство", — говорит эксперт.

Также собеседница акцентировала внимание на том, что ситуация на выездном рынке Барнаула сейчас благоприятна для путешествий.

"Даже на Новый год в Таиланд с вылетом из Барнаула на 11 дней можно улететь от 48 000 рублей на человека. И многие клиенты, посчитав, сколько они потратят в Белокурихе за 10 дней, выбирают отдых в пользу Таиланда, так как Белокуриха получается дороже. На этот момент уже посчитаны цены в Турцию из Барнаула, цены очень доступные и доступны для практически любого варианта отдыха. Я думаю, что туристы это оценят, и скоро начнется массовое бронирование летнего отдыха", — полагает Ольга Ришко.

В целом же эксперт констатирует, что на Алтае есть стабильный спрос определенного процента клиентов, который не уменьшается, а, напротив, увеличивается с каждым годом, так как туроператоры стараются подгонять стоимость путевок под уровень жизни нашего региона.

Влияют на это и такие понятные факторы, как наша сибирская зима, которая длится с октября по май и очень утомительна для многих, а поэтому клиенты туркомпаний, как правило, выбирают между материальной покупкой и оздоровлением семьи на море решение в пользу моря.