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Жители Барнаула в ближайшее время могут столкнуться с тем, что из крана в их квартирах будет бежать вода зеленоватого цвета — энергетики призывают горожан не опасаться этого.

Как сообщили в алтайском филиале Сибирской генерирующей компании, с понедельника, 26 ноября, СГК приступит к плановым испытаниям теплосетей на плотность. Суть испытаний сводится к тому, что энергетики будут искать утечки сетевой воды и места ее несанкционированного разбора из магистральных и внутриквартальных трубопроводов с применением безвредного пищевого красителя зеленого цвета.

Испытания продлятся 12 дней — до 7 декабря — и не потребуют отключения горячей воды.

"Окрашивание воды позволит выявить не только утечки на тепловых сетях, в тепловых камерах и в центральных тепловых пунктах, но и пресечь использование сетевой воды в быту", — подчеркивают в СГК.

В качестве индикатора утечек специалисты будут использовать безвредный органический краситель "Уранин-А".

Концентрация красителя будет поддерживаться в течение всего периода испытаний, а полностью он растворится спустя две-три недели после их окончания.

По специально составленному графику специалисты теплосетевого подразделения будут проводить обходы потребителей, бойлерных установок, вести мониторинг расхода воды в системе трубопроводов и отбор проб.

В Сибирской генерирующей компании подчеркивают: если во время проведения испытаний из водопроводного крана в квартире потечет зеленая вода — необходимо немедленно сообщить об этом по телефону диспетчерской службы теплосетевого подразделения СГК в Барнауле: 8 (3852) 599-715.