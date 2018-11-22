Фото: pxhere.com

Специалисты в области компьютерной безопасности обнаружили в магазине приложений Google Play 13 поддельных игр, замаскированных под оригинальные программы. Пользователи загрузили их свыше полумиллиона раз, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал The Bleeping Computer.

Сообщается, что вирусы были опубликованы от имени разработчика Luis O Pinto. После установки программы удаляли свою иконку с экрана и начинали загрузку другого приложения в фоновом режиме с запрограммированного адреса.

Также эксперты выявили другое приложение, замаскированное под сервис Game Center.

Вирус запрашивал разрешение на полный доступ к сети, просмотр всех сетевых подключений, а также на автозапуск при включении мобильного телефона.

После того, как пользователи давали все одобрения, вирус начинал показывать рекламу после каждой разблокировки устройства.