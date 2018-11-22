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Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева проверить деятельность российского рэпера Элджея. Об этом сообщает РИА Новости.

"В последнее время в молодежной среде широкой популярностью пользуются музыкальные композиции российского артиста под художественным псевдонимом Элджей (настоящее имя — Алексей Константинович Узенюк). Его произведения и сценический образ вызывают неоднозначную реакцию у многих родителей", — пишет Милонов в письме министру.

Парламентарий отмечает, что слушателями и поклонниками этого артиста являются малолетние дети и подростки.

"Сценический образ Элджея у многих родителей вызывает недоумение — куртка бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы. "Короной" же его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе", — пишет депутат Колокольцеву и просит "провести комплексную проверку деятельности" артиста.

В конце октября управление Роспотребнадзора перенаправило в МВД обращение жителя Якутии по поводу татуировок рэпера Элджея. В обращении, как сообщалось на сайте республиканской службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, указывалось, что "многие граждане выражают тревогу по поводу сомнительных текстов исполнителя и его внешнего вида", автор заявления также предполагал, что, возможно, у музыканта "есть татуировки с нацистской символикой, которые могут быть пропагандой нацизма".