Пятница, 23 Ноябрь, 14:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 65,61
€ 74,8
299659
Обь
59см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

"Ростелеком" поддержал серию бизнес-семинаров для барнаульских мам

, ИА "Амител"
Молодых мам учили делать презентации, продвигать услуги и продукты в соцсетях, управлять финансами

"Ростелеком" выступил партнером бизнес-интенсива "InstaMAM PRO"* (#instamampro), организованного сообществом "instaMамы Барнаула". Семинары проходили 9, 13 и 20 ноября 2018 года и собрали порядка 100 участников. Молодых мам учили делать презентации, продвигать услуги и продукты в соцсетях, управлять финансами. Оператор помог организовать учебный процесс, а во время кофе-пауз угощал слушателей тренингов воздушными пирожными.

"Мы приветствуем идею обучать молодых мам, для которых важно не выпасть из жизни во время декретного отпуска, использовать любой шанс, чтобы добиться успеха. Среди клиентов "Ростелекома" много домохозяек, которые пользуются интернетом и "Интерактивным ТВ", чтобы смотреть образовательные программы, учиться продвигать свое дело в соцсетях. Мы предложили активным мамам услугу "Умный дом. Видеонаблюдение", чтобы во время учебы или работы они присматривали за детьми школьного возраста с помощью мобильного приложения", — сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Столица Алтайского края вошла в число семи городов России, где одновременно прошел бизнес-интенсив. Молодые мамы получали новые знания и тут же закрепляли навыки на практике в формате нетворкинга, игр и живого общения. На трех семинарах перед слушателями выступили восемь алтайских спикеров. Среди них — психолог, тренер и коуч Андрей Шишмарев, организатор имиджевых мероприятий Ульяна Грибановская, мастер-тренер личной эффективности, основатель "Школы Публичных выступлений в Барнауле" Константин Борнеман и другие.

"Мы адаптировали обучение под потребности и ритм современных мам. Наш маркетолог Яника Тютенева даже заглянула в будущее и рассказала участникам, что нового ожидать в Instagram в 2019 году. Благодарим "Ростелеком" за содействие и поддержку в организации встреч", — сообщила организатор сообщества "instaMамы Барнаула", соучредитель школы для будущих мам "МамаРядом" Юлия Жуйкова.

Для справки: Сообщество "instaMамы Барнаула" — партнер "Ростелекома" по действующей с 2017 года для клиентов телеком-оператора "Программы лояльности". Первым совместным мероприятием стало торжественное открытие в Барнауле школы будущих мам "МамаРядом" по новому адресу. В 2018 году "Ростелеком" и "instaMамы Барнаула" провели в Instagram несколько онлайн-конкурсов. Накануне Нового года партнеры организуют праздничный утренник "Мини-елки" для мам и детей от рождения до девяти месяцев, а также вечеринку для беременных "BabyShower"**.

*ИнстаМАМПро — прим. ред.
** Бэби Шауэ — прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

23.11.2018 14:28
- гость -

От этих бизнес-мам и так продыху нет, со своим эйвоном и орифлеймом достали уже, теперь еще пуще прежнего будет?

0  0
23.11.2018 14:45
Дмитрий Анатольевич

Ростелеком чем бы нормальным занялся, по своему скажем основному профилю работы...А то весь пригород до сих пор на допотопном АДСЛ сидит и бешеные деньги за это платит...Зато РТК сиди на пятой точке ровно...монополист же..
Ребят, шевелится надо немного, бороться за клиента, иначе скоро сами увидите закат империи. Мобильные операторы, как не странно мобильнее, технологичнее и дешевле...
А про динозавров наверное все знают...плохо зверюшки кончили, не адаптировались!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
14:50
Змеиногорск второй день живет без воды и тепла 1
14:33
Слово "пенсионный" стало одним из самых популярных в 2018 году 1
14:22
Бдительная пенсионерка на Алтае не попалась на уловку "сын в беде" 0
14:19
"Ростелеком" поддержал серию бизнес-семинаров для барнаульских мам 2
14:14
Штрафы ГИБДД в Алтайском крае с 2019 года будут тратить на дороги 4
14:04
Россияне рассказали о своем понимании социальной справедливости в стране 2
13:48
Жительница Барнаула оскорбила полицейского и рискует пойти под суд 2
13:35
Актер из "Улиц разбитых фонарей" исчез по дороге в Новосибирск 2
13:21
Пятилетнюю дочь забрали у россиянки в Финляндии 7
13:12
Мэрия потратит 22,5 млн на содержание барнаульских кладбищ в следующем году 0
13:01
Дождь, буря и волна холода: на Алтае объявлено штормовое предупреждение 1
12:49
"Свинарник" на красной линии: в центре Барнаула "растет" самовольная свалка 9
12:33
Саратовский депутат завершил эксперимент с "министерской диетой" 5
12:22
На карте обозначены: депутат из Славгорода позвала Волочкову в гости 6
12:11
РЖД в 2019 году разработает проект реконструкции ЖД-вокзала в Барнауле 2
12:02
Новые записи с подозреваемыми в Солсбери опубликовали в Британии 17
11:50
Горный Алтай назвали одним из самых подходящих мест для встречи с йети 3
11:31
Власти Москвы потратят более 410 млн рублей на разгон облаков в 2019 году 10
11:21
Стало известно, кто установит елку и построит снежный городок в Барнауле 0
11:13
Как отдыхаем на новогодние праздники в 2019 году 0
11:04
Госпошлину за выдачу автомобильных номеров отменят в России 6
10:49
Сегодня трещина — завтра смерть: ветхое жилье обсудят на пикете в Барнауле 2
10:32
Звезды российского хоккея проведут выставочный матч в Барнауле 0
10:23
Светофоры отключили на оживленном шоссе в Барнауле 1
10:14
Каждому россиянину, занимающемуся меценатством, дадут льготы по налогам 4
10:02
ПФР рассказал, насколько ближайшая индексация пенсий превысит инфляцию 6
09:47
Губернатор Томенко улетел в Ялту на неформальный диалог с Путиным 12
09:35
Что нужно знать о начислении пени за просрочку оплаты электроэнергии 2
09:22
Пожар произошел в магазине-дискаунтере крупной сети в алтайском селе 0
09:14
Правительство утвердило макроэкономический прогноз до 2036 года 4
09:03
Голикова придумала, как россиян мотивировать рожать детей 27
09:00
Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней 0
08:50
Верховный суд разрешил забирать у россиян единственное жилье из-за долгов 12
08:31
Трейлер нового "Короля Льва" появился в Сети 0
08:15
ФСО не комментирует появление военных вертолетов со "статуями" над Кремлем 8
07:50
Жителя Новоалтайска судят за убийство матери и сдачу ее украшений в ломбард 0
07:34
Машины не ставить: запретные места для парковки в Барнауле в схемах 4
07:19
Квартиру в стиле "благородная классика" продают в Барнауле за 12,5 млн руб. 9
07:03
Веселая и фриковатая: фото озорной и легкой Майли Сайрус 2
06:48
Предотвратить насилие: в школах Алтая усилят меры по борьбе с конфликтами 17
06:32
Снеговик из ада: подборка страшных чудовищ из снега 4
06:17
Потепление до +5 и снежное одеяло: погода в Алтайском крае на 23 ноября 0
06:01
Где в Барнауле покататься на коньках 5
05:07
В Британии щенка арестовали за то, что он укусил полицейского 0
04:10
Недовольные сатанисты договорились с каналом Netflix 1
03:07
"Яндекс.Такси" разрешил пользователям вызывать несколько машин сразу 1
02:05
Суд в Москве взыскал с Церетели 522 тысячи рублей 0
01:14
Toyota попала в топ-5 продаваемых в РФ автопроизводителей 0
00:14
СК проводит проверку после гибели рабочего на стройке ТЦ в Новой Москве 1
23:57
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо на заправках в России 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.