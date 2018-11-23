Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Потепление до +5 градусов ожидается в Алтайском крае в пятницу, 23 ноября — оно будет сопровождаться сильным снегом и ветром.

"На большей части территории снег, мокрый снег, местами сильный снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица", — сообщает региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры в крае составят 0...+5 градусов, местами в северо-западных районах до -5 градусов.

Ветер будет юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами в южных районах порывы до 17-22 метров.

В Барнауле также ожидается снег, мокрый снег, временами сильный, гололедные явления, местами метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет 0...+2 градуса. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.