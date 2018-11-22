Фото: rugrad.eu

Представитель телеведущего Валдиса Пельша опровергла информацию СМИ о его госпитализации. Об этом пишет ТАСС.

"Эта информация не соответствует действительности", — сказала собеседница ТАСС. "Он проходит плановое обследование перед экспедицией в Антарктиду, где будет снимать документальный фильм, — добавила она. — Обследование требуется для его подготовки к командировке, ни о какой госпитализации речи не идет".

Ранее СМИ написали, что Пельша экстренно госпитализировали в Москве.

По данным РЕН ТВ, актер находился в кардиологическом отделении в состоянии средней тяжести.

Валдис Пельш — автор и ведущий многих документальных фильмов, в числе которых "Люди, сделавшие Землю круглой", "Вместе с дельфинами" и "Полярное братство". Кроме того, он получил известность как ведущий телепрограмм "Угадай мелодию" и "Розыгрыш" и один из основателей рок-группы "Несчастный случай".