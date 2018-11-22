Фото: gazeta-pedagogov.ru

Роскомнадзор в своем официальном Facebook ответил на претензии Sports.ru по поводу штрафов, которые ведомство выписывает изданию за использование ненормативной лексики в блогах на его сайте. Об этом пишет РБК.

Накануне, 21 ноября, генеральный директор спортивного издания Дмитрий Навоша рассказал, что с августа этого года ведомство начало массово выписывать протоколы об административном правонарушении за использование мата в блогах Sports.ru. К настоящему времени, по словам Навоши, Роскомнадзор составил уже 17 протоколов, четыре из них рассмотрели в суде. По двум суд встал на сторону Sports.ru, а по остальным — оштрафовал заместителя гендиректора издания Юрия Дудя на 5 тыс. руб. за каждый. Еще четыре протокола суд планирует рассмотреть на следующе неделе, 26 ноября (слушания по оставшимся девяти протоколам пока не назначены).

Один штраф Дудь получил за свой текст из блога футбольных болельщиков про ФК "Спартак", другой — за публикацию видео из Рима в конце октября, когда в метро сломался эскалатор, на котором ехали фанаты ЦСКА (тогда в итальянской столице проходил матч "Рома" — ЦСКА, хозяева разгромили российскую команду со счетом 3:0).

"Что, кроме мата, должны были произносить фанаты в тот момент, когда их перемалывал сломавшийся эскалатор (и какой вред общественной морали наносит публикация документальной съемки резонансного ЧП), вопрос отдельный", — подчеркнул Навоша.

В Роскомнадзоре, комментируя пост Навоши в Facebook, отметили, что существующий закон не делает различий по типу контента — редакционного или пользовательского — для интернет-изданий.

"Употребление нецензурной брани зарегистрированным средством массовой информации в России по закону запрещено. <...> Редакция несет полную ответственность за содержание всех опубликованных материалов", — отметили в ведомстве, уточнив, что за публикацию материалов с матом предусмотрена административная ответственность по ч.3 ст.13.21 КоАП.

Ведомство подчеркнуло, что его инспекторы неоднократно разъясняли эту позицию представителям Sports.ru, в том числе при составлении административных протоколов.​