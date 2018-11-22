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Немецкие СМИ назвали борщевик "стихийным бедствием" России

, ИА "Амител"
Эксперты считают распространение сорняка признаком бесхозяйственности

Фото: mordoviatv.ru

В четверг, 22 ноября, немецкая газета Suddeutsche Zeitung опубликовала статью, в которой назвала борщевик в России стихийным бедствием. Газета написала, что сорняк, который изначально произрастал на Кавказе, захватил среднюю полосу страны, передает РИА Новости.

Глава проекта "Фабрика Борщевик" Наталия Дронова выразила мнение, что распространение ядовитого растения в стране является признаком бесхозяйственности и призвала перерабатывать его.

"Фабрика Борщевик" занимается поиском лучших практик борьбы и использования борщевика в разных российских регионах и за рубежом. По словам Дроновой, борщевиком охвачены Северо-Западный и Центральный федеральные округа, а через семь-восемь лет, по прогнозу ученых, растение доберется и до Сибири. Каждый год площадь его распространения увеличивается на 10%, добавила она.

"Я для себя формулирую проблему борщевика не как стихийное бедствие. Я считаю, что это показатель бесхозяйственности", — приводит агентство слова руководителя проекта.

Она отметила, что борщевик выбираешь заброшенные земли, а способом борьбы с ним она назвала переработку. "Если саранчу нельзя победить, то ее можно научиться готовить. Из сока борщевика и его биомассы можно изготавливать различную продукцию", — добавила Дронова.

Борщевик — сорное растение семейства зонтичных, насчитывает около 70 видов. Часть из них содержит вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи. В ряде регионов приняты программы по борьбе с ним и выделяются средства. Власти также мотивируют штрафами владельцев на борьбу с растением. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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