Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 174 квадратных метра продают в самом центре Барнаула за 12,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на четвертом этаже элитного кирпичного дома на проспекте Социалистическом.

"Закрытая территория, консьерж, лифт, видеонаблюдение. В квартире сделан дизайнерский ремонт в классическом стиле (благородная классика внутри и снаружи), два санузла, джакузи, теплые полы. Встроенная кухня с техникой, три кондиционера, два балкона", — отмечает автор объявления.

На площадке расположены три квартиры. Дом находится в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.