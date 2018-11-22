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Исполняющим обязанности начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба стал вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом в четверг, 22 ноября, пишет "Интерфакса", ссылаясь на собеседника.

"В связи с кончиной генерал-полковника Игоря Коробова обязанности начальника управления исполняет вице-адмирал Костюков", — цитирует агентство слова собеседника.

Напомрим, Коробов, который являлся главой ГРУ с января 2016 года, умер в среду, 21 ноября, после болезни.

Костюков является первым замначальника ГРУ. Одно из его редких публичных выступлений прошло в апреле минувшего года на организованной Минобороны РФ в Москве конференции по международной безопасности.