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Установку дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей в ночное время, завершили на целом ряде участков в Барнауле.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что ограничение парковки вводится в городе для того, чтобы автомобили не мешали работе снегоуборочной техники.

В пресс-центре городской администрации опубликовали схемы участков, на которых ночью теперь нельзя парковаться.

Запрет будет действовать в следующих местах:

нечетная сторона улицы Димитрова от проезда Политехнического до проспекта Ленина, а также от дома №81 до дома №79;

четная сторона улицы Димитрова от проспекта Социалистического до проспекта Ленина;

четная сторона улицы Молодежной от дома №16 до проспекта Ленина;

нечетная сторона улицы Молодежной в районе здания №3 и на участке от здания №108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского;

четная сторона улицы Малахова от дома №7 по улице Кошевого до Павловского тракта;

нечетная сторона улицы Антона Петрова от улицы Шукшина до улицы Попова;

проезжая часть по нечетной стороне улицы Шевченко в районе здания №73а к3 по проспекту Комсомольскому;

нечетная сторона улицы Путиловской от проспекта Комсомольского до проспекта Сибирского;

четная сторона улицы Путиловской от дома №26 до проспекта Комсомольского;

четная и нечетная стороны ул.40 лет Октября от улицы Петра Сухова до малой проезжей части проспекта Космонавтов;

четная и нечетная стороны улицы Тимуровской от малой проезжей части проспекта Космонавтов до улицы Эмилии Алексеевой;

четная и нечетная стороны улицы Георгия Исакова от улицы Покровской до малой проезжей части улицы Малахова;

четная сторона улицы Папанинцев от дома №114 до проспекта Красноармейского;

малая проезжая часть по четной стороне улицы Малахова от улицы Гридасова до проезда Северного Власихинского;

малая проезжая часть по четной стороне Павловского тракта от улицы Георгиева до улицы Попова;

четная сторона улицы Островского от улицы Антона Петрова до дома №68е по улице Островского.

В контексте действующих ограничений автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.