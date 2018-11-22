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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не считает рубль настолько стабильной валютой, чтобы полностью переходить на рублевые расчеты. Об этом пишет ТАСС.

"С точки зрения валюты мы понимаем, что расчеты в рублях имеют высокие риски. Рубль — менее стабильная валюта, чем любая другая. В мировых расчетах требуется более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства. Поэтому переход на расчеты в рубли — это дополнительные валютные риски и, по сути, налог. Готовы ли мы уходить от доллара и платить особый дополнительный налог за эту безопасность?" - заявил глава Счетной палаты на конференции Евразийского банка развития (ЕАБР).

Кудрин добавил, что дедолларизация была бы не нужна, если бы не текущая геополитическая обстановка. "Я бы сказал, что не нужно этого делать. Пусть каждый выбирает сам тот инструмент расчетов, который ему более удобен и вызывает меньше затрат. Доллар нам необходим. Уход от доллара имеет свои границы", — поделился он своим мнением.

При этом Кудрин увидел определенный потенциал в усилении расчетов в национальных валютах.

"Но должны быть госинституты для снижения рисков. Но, в конце концов, я за то, чтобы предприятие само выбирало валюту. Я бы не ограничивал наши расчеты и движение капитала в любых валютах. Вот почему быстро дедолларизация не произойдет", — заключил он.