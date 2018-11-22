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Против рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что дело возбуждено по статье "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба". О возбуждении дела также сообщил источник "Коммерсанта". При этом он не смог рассказать, с чем оно связано.

В то же время адвокат рэпера Алексей Аванесян сообщил, что ничего не знает о возбуждении дела. Другой адвокат Наталья Жданович заявила, что уголовного дела против Хаски нет.

Напомним, 20 ноября правоохранители прервали концерт рэпера в Ростове-на-Дону, а 21 числа его выступление было отменено по требованию прокуратуры. Полиция задержала Хаски, когда он выступил на улице, стоя на крыше авто.

Напомним, что рэпера также обвиняют по трем административным статьям: "незаконная организация массового пребывания граждан в общественных местах", "мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти", и "отказ пройти медицинское освидетельствование".