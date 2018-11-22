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Group-IB в преддверии "черной пятницы" обнаружила ряд сайтов, которые копируют известные интернет-магазины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на компанию, занимающуюся информационной безопасностью.

Так, специалисты нашли свыше 400 сайтов-клонов популярной торговой интернет-площадки AliExpress, и еще две сотни сайтов, которые были созданы под известные бренды и интернет-магазины.

Компания отмечает, что целью таких мошеннических программ может быть как продажа контрафактных товаров, так и кража денег или данных банковских карт пользователей. "Ущерб для одного покупателя может достигать десятки тысяч рублей. Ежемесячно на один подобный сайт может заходить до 200 тысяч человек", — подчеркивается в сообщении.

Эксперты рекомендуют покупателям проверять адресную строку магазина при переходах со страницы на страницу, а также проверять дату создания сайтов через Whois-сервисы. Также не стоит переходить по ссылкам в публикациях, которые посвящены скидкам. В компании советуют завести для покупок в сети отдельную карту и не оставлять ее данные на подозрительных ресурсах.

В четвертый четверг ноября американцы отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос название "черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В России аналогичная акция проводится с 2013 года.