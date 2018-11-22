Фото: ren.tv

Российский лидер Владимир Путин поправил курсанта, допустившего ошибку в ударении в слове "обеспечение". Об этом сообщает РЕН ТВ.

Глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу осмотрел военный технопарк "Эра" в Анапе. В библиотеке им показали электронную версию толкового словаря живого великорусского языка Даля, открыв его на странице со словом "обеспечение".

Позднее один из курсантов во время общения с Путиным ошибся в ударении в этом слове. "У Даля написано — обеспЕчение", — поправил собеседника президент и улыбнулся.

Российскому лидеру рассказали, что электронное хранилище вмещает свыше десяти миллионов книг, а также на примере поиска тома "Истории государства Российского" показали, как при помощи электронной сети найти необходимый фолиант Карамзина в различных библиотеках страны, не выходя из технопарка.