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Авианосец "Адмирал Кузнецов" из-за Чп с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, а на их устранение уйдет около 70 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

"Комиссия [созданная для оценки ущерба] насчитала 52 повреждения. Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 млн рублей, то есть в рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений", — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Рахманов отметил, что специалисты не нашли ничего серьезного, что могло бы повлечь увеличение сроков ремонта или не подлежало восстановлению. "Завершение ремонта планируется на конец 2020 года и начало испытаний, соответственно, на 2021 год. Передать корабль флоту планируется в середине 2021 года", — добавил глава ОСК.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" получил повреждения при спуске на воду из-за того, что под ним затонул плавдок ПД-50. В частности, во время инцидента на палубу крейсера упал установленный на стенке дока кран. В данный момент корабль находится на 35-м судоремонтном заводе.