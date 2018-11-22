Пятница, 23 Ноябрь, 00:22

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 65,61
€ 74,8
313308
Обь
54см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

СМИ: восстановление "Адмирала Кузнецова" обойдется в 70 млн рублей

, ИА "Амител"
Комиссия нашла на корабле 52 повреждения

Фото: komotoz.ru

Авианосец "Адмирал Кузнецов" из-за Чп с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, а на их устранение уйдет около 70 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

"Комиссия [созданная для оценки ущерба] насчитала 52 повреждения. Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 млн рублей, то есть в рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений", — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

 

Также Рахманов отметил, что специалисты не нашли ничего серьезного, что могло бы повлечь увеличение сроков ремонта или не подлежало восстановлению. "Завершение ремонта планируется на конец 2020 года и начало испытаний, соответственно, на 2021 год. Передать корабль флоту планируется в середине 2021 года", — добавил глава ОСК.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" получил повреждения при спуске на воду из-за того, что под ним затонул плавдок ПД-50. В частности, во время инцидента на палубу крейсера упал установленный на стенке дока кран. В данный момент корабль находится на 35-м судоремонтном заводе.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
23:57
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо на заправках в России 0
23:32
В ФСБ рассказали о предотвращении ряда нападений на школы в России 0
23:15
Пожар разгорелся в частном доме в Барнауле 0
22:57
Apple вернет в продажу смартфоны iPhone X 0
22:41
СМИ: восстановление "Адмирала Кузнецова" обойдется в 70 млн рублей 0
22:23
Путин поправил курсанта, поставившего в слове неправильное ударение 0
21:58
Эксперты обнаружили более 400 клонов AliExpress перед "черной пятницей" 0
21:41
Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело 0
21:21
Кудрин заявил о ненужности полной дедолларизации экономики 0
20:56
Армию России признали одной из сильнейших в мире 0
20:41
СМИ: вице-адмирал Игорь Костюков стал и.о. главы ГРУ 0
20:24
Пизанская башня начала выпрямляться 0
19:47
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древней усадьбы 0
19:21
Немецкие СМИ назвали борщевик "стихийным бедствием" России 0
19:08
Коротко о главном: "переплата" за бензин, зеленая вода и старые билеты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 ноября
18:58
РКН выписал Sports.ru штрафы за использование ненормативной лексики 1
18:40
Представитель Валдиса Пельша опровергла госпитализацию ведущего 0
18:21
Роскачество определило лучшую туалетную бумагу 0
17:50
Милонов попросил главу МВД Колокольцева проверить деятельность Элджея 4
17:33
Барнаульцев призывают не бояться зеленой воды из крана 0
17:26
Пользователи Android полмиллиона раз скачали вирус под видом игр 0
17:12
Спрос останется высоким: как рост цен на отдых скажется на жителях Алтая 0
17:05
Ространснадзор исключил вину "Аэрофлота" в инциденте в Шереметьево 1
16:48
Барнаульца обвиняют в серии хищений автомобилей у знакомых и отчима 0
16:33
ГД приняла закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2021 года 5
16:21
Реальные ли скидки предлагают продавцы в "Черную пятницу" 2
16:13
Минздрав одобрил идею об оплате сотрудникам фирм занятий спортом 1
16:02
Создание сплошного светового коридора завершили на Новом мосту в Барнауле 7
15:49
Эвакуацию провели в бывшем военном городке в Бийске из-за опасной находки 0
15:33
Опрос: большинство россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны 17
15:25
Как выглядят плацкартные вагоны в разных странах мира 5
15:12
СМИ: рэпера Хаски обвинили по трем статьям 2
15:01
Гордость России: Шубенков претендует на "Национальную спортивную премию" 22
14:50
Чудеса сбываются: напишите письмо Деду Морозу и получите подарок 0
14:36
Смертельное лобовое ДТП с участием Lexus произошло на алтайской трассе 4
14:24
СМИ: отдых в 2019 году подорожает для россиян на 20% 7
14:15
Подробности о пропавшей девочке из Алтайского края сообщили в Следкоме 1
14:03
В ГИБДД хотят приравнять ряд лекарств к алкоголю 3
13:51
Людей эвакуировали из здания в Барнауле из-за подозрительного предмета 1
13:45
Прямая линия Деда Мороза работает для жителей Алтайского края 0
13:33
Банкомат в Иркутской области принял 420 тыс. руб купюрами "Банка приколов" 5
13:32
Растут и развиваются: центру "Наследники Ползунова" исполнился год 0
13:29
В АлтГУ заработала "Территория идей" 0
13:27
Заснеженные трассы Алтая чистят десятки единиц спецтехники 0
13:15
Россиянам под домашним арестом разрешат голосовать 3
13:04
Водитель автобуса сбил девушку на автомойке в Барнауле и скрылся 1
12:48
Там, где наливают вдохновение: как Молодежный театр Алтая отметил 60-летие 3
12:34
Накопительная часть пенсий будет заморожена и в 2021 году 12
12:23
Прикинувшиеся автобусом пешеходы во Владивостоке объяснили свое поведение 0
12:14
Жительница Барнаула упала на остановке и отсудила 50 тыс. у "Автодорстроя" 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.