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Корпорация Apple собирается опять выпускать смартфоны iPhone X и продавать их в некоторых регионах. Об этом пишет РЕН-ТВ, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Уточняется, что решение приняли, поскольку новинки — iPhone Xs и Xr — стартовали на рынке слабо. Предполагается, что iPhone X вернется лишь в отдельных регионах, где падение продаж является особенно сильным.

Канал напоминает, что информация о iPhone X, SE и 6s пропала с сайта Apple после осенней презентации новых устройств.

Сейчас официально можно купить лишь модели iPhone Xs, Xs Max, Xr, 8 и 7.