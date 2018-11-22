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Целый ряд атак на школы предотвратили в РФ в октябре после трагедии в керченском колледже. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на первого замначальника УФСБ РФ Сергея Егорова.

"Этот случай в Керчи, действительно, дал всплеск. Только в октябре мы предотвратили целый ряд нападений на школы", — цитирует агентство его слова.

Егоров отметил, что данная ситуация "очень сложная, очень непростая". Поэтому он считает, что нужно совершенствовать законодательство о безопасности образовательных учреждений.

При этом в ответ на вопрос, не связаны ли нападения с международным терроризмом, Егоров ответил отрицательно. Он добавил, что ведомству "бы со своими разораться".

Напомним, 17 октября студент колледжа в Керчи расстрелял 20 человек и покончил с собой. Около 50 человек были доставлены в больницу.