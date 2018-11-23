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Сотрудники СК проводят проверку по факту гибели рабочего в результате обрушения трубы в строящемся ТЦ возле станции метро "Саларьево" в Новой Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

Следователи проводят проверочные мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 22 ноября, в Новой Москве. В строящемся ТЦ рухнула труба. В итоге погиб один рабочий, еще два человека пострадали. Их доставили в больницу, пострадавшим оказывают нужную помощь.