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Жителя Новоалтайска будут судить по обвинению в убийстве собственной матери и краже ее украшений, которые он, по версии следствия, сдал в ломбард.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено утром 10 сентября текущего года, когда между обвиняемым и его 72-летней матерью произошла ссора по причине того, что сын часто злоупотреблял спиртным.

"В ходе конфликта мужчина задушил свою престарелую мать. После чего он снял с потерпевшей золотые серьги и с места преступления скрылся, а похищенное сдал в ломбард. Впоследствии обвиняемый попытался уйти от ответственности за совершенное преступление, замыв следы убийства и введя родственников в заблуждение относительно смерти своей матери", — добавляют в СКР.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.