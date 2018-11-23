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Российские дилеры Toyota в октябре продали 8424 автомобиля, что на 14% больше по сравнению с 2017 годом. По итогам десяти месяцев текущего года продажи Toyota на рынке РФ выросли на 15%, до 86 тысяч 240 машин, пишет "Автостат".

В итоге Toyota заняла первое место по продажам среди всех автопроизводителей в РФ, а рыночная доля марки составила 5,9%, добавляет АЕБ.

Бестселлером Toyota в минувшем месяце стал бизнес-седан Camry, который купили 3261 человек, что на 60% больше по сравнению с 2017 годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota следует кроссовер RAV4, чьи продажи выросли на 61% и составили 3240 экземпляров.