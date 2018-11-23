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Замоскворецкий суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 522 тысячи рублей, которые префектура потратила на снос самостроя. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря суда Лиану Ахметову.

"Суд постановил удовлетворить иск префектуры", — цитирует агентство ее слова.

Ранее общественное движение "Архнадзор" сообщило, что в особняке Платона Зубова, который относится к памятникам культуры и в котором находится Московский музей современного искусства Церетели, появилась самовольная постройка.

Платон Зубов — племянник екатерининского фаворита и внук знаменитого полководца Александра Суворова. Особняк был возведен в 1846 году из дерева на подклете каменного дома рубежа XVIII-XIX веков.