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Предотвратить насилие: в школах Алтая усилят меры по борьбе с конфликтами

, ИА "Амител"
В регионе будут приняты дополнительные меры по созданию безопасной психологической среды в учебных заведениях

Фото: ujriport.hu

Дополнительные меры по созданию безопасной психологической среды в школах будут приняты в Алтайском крае, сообщили в региональном Минобрнауки.

В ведомстве отмечают, что в связи с участившимися случаями конфликтов среди школьников министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в ходе селекторного совещания дал поручение муниципальным органам управления образованием организовать работу по недопущению подобных происшествий.

"Необходимо выстроить планомерную работу по предотвращению насилия. Важно на ранней стадии выявлять сигналы психологического или физического насилия, сформировать систему оперативного реагирования. Кроме того, следует проводить тренинги, обучающие семинары со школьниками, родителями и педагогами. Работа в данном направлении будет продолжена", — подчеркнул чиновник.

Руководитель службы детского телефона доверия в Алтайском крае Ирина Агальцова, в свою очередь, сообщила о том, что помощь квалифицированного психолога дети могут получить по номеру 8-800-2000-122.

Звонок является анонимным и бесплатным, служба телефона доверия работает круглосуточно.

Напомним, что большой резонанс получила история, связанная с тем, что в барнаульском лицее №101 14-летний учащийся лицея в течение длительного времени подвергался физическому и психологическому насилию со стороны группы подростков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту бездействия должностных лиц учебного заведения. В СКР добавляли, что были установлены иные факты противоправных действий, которые совершались на территории данного учебного заведения в различные периоды времени в отношении иных учащихся.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.11.2018 08:06
Гость

Зато вместо коллективизма школа воспитывает индивидуалиста и потребителя... Сильному и богатому можно в России ВСЁ.

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